Tom Hanks i jego towarzysze na pierwszym zdjęciu z filmu ''Finch'' 0

Apple TV+ ogłosiło datę premiery dramatu science fiction Finch, który platforma nabyła od Universal Pictures wiosną tego roku.

na zdjęciu Tom Hanks, film ''Misja Greyhound''

Wpis z datą premiery i pierwszym zdjęciem promującym produkcję pojawił się na oficjalnym koncie serwisu na Twitterze. Poniższa fotografia ukazuje nam bohatera, w którego wciela się Tom Hanks oraz jego towarzyszy niedoli – psa i robota.

Akcja *Fincha* rozgrywa się w świecie zniszczonym przez słoneczny kataklizm. Główni bohaterowie to mężczyzna, pies i robot. Ta dziwna trójka tworzy swego rodzaju rodzinę. Hanks wciela się w inżyniera robotyki mieszkającego w podziemnym bunkrze. Tam zbudował własny świat, który dzieli z psem Goodyearem. Do pomocy przy jego pilnowaniu tworzy robota. To niecodzienne trio wyrusza w niebezpieczną podróż na odludny zachód. W trakcie tej wyprawy Finch stara się pokazać swojemu robotycznemu dziecku co to znaczy, radość, miłość, przyjaźń i jaki jest sens ludzkiego życia.

Za reżyserię filmu odpowiada Miguel Sapochnik, który pracował na scenariuszu autorstwa Craiga Lucka i Ivora Powella. Głosu robotowi użycza Caleb Landry Jones.

Datę premiery filmu Apple TV+ wyznaczyło na 5 listopada 2021 roku.

Źrodło: Twitter