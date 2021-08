''Grace i Frankie'' - pierwsze cztery epizody finałowego sezonu już dostępne! 0

Netflix zrobił nie lada niespodziankę fanom komediowego serialu Grace i Frankie. Wczoraj na platformie pojawiły się niespodziewanie i bez żadnej wcześniejszej promocji, cztery pierwsze odcinki finałowego sezonu.

fragment plakatu promującego serial ''Grace i Frankie''

Informację o premierze przekazały jedynie aktorki wcielające się w główne role – Jane Fonda i Lily Tomlin. Nagrały one krótkie wideo, z którym możecie zapoznać się poniżej.

Opublikowane cztery pierwsze odcinki są miłym prezentem dla cierpliwych fanów serialu. Siódmy sezon nadal jest jeszcze w produkcji, a pozostałe 12 epizodów zadebiutuje w przyszłym roku.

Produkcja ta jest najdłuższym serialem oryginalny amerykańskiego giganta streamingowego. Ukazuje zabawne perypetie dwóch kobiet w starszym wieku, które do tej pory miały poukładane życie. Jednak wywraca się im ono do góry nogami, gdy dowiadują się, że ich mężowie są gejami, a do tego są w sobie zakochani i co gorsza planują ślub. Pozostawione same sobie kobiety zaprzyjaźniają się i razem stawiają czoła niepewnej przyszłości starając się odnaleźć w zupełnej nowej dla siebie sytuacji. Dopiero po tych wszystkich perturbacjach życiowych odkrywają prawdziwą definicję rodziny.

Źrodło: Twitter