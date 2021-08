Serial ''Co robimy w ukryciu'' otrzymał odnowienie na 4. sezon 0

Stacja FX jest dumna ze swojego hitowego serialu Co robimy w ukryciu, za który odpowiadają Taika Waititi i Jemaine Clement. Jeszcze przed premierą trzeciego sezonu jej włodarze postanowili dać produkcji zielone światło na realizację czwartej serii.

fragment plakatu promującego serial ''Co robimy w ukryciu''

Premiera czwartego sezonu ma odbyć się w drugiej połowie przyszłego roku. Wraz z podaniem tej informacji w sieci pojawił się pełny zwiastun nadchodzącego trzeciego sezonu. Ten ukaże nam decyzje jakie podejmą wampiry, po szokującym finale drugiej serii, w którym to dowiedzieli się, iż ich sługa Guillermo jest zabójcą wampirów i potomkiem legendarnego Van Helsinga. Główni bohaterowie poznają także ojca wszystkich wampirów, inne legendarne stwory, a Nandor popadnie w egzystencjalny kryzys życia wiecznego.

Obraz przedstawia codzienne, a raczej conocne życie trzech wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island. Samozwańczym przywódcą grupy jest Nandor The Relentless, wielki wojownik i zdobywca wywodzący się z Imperium Osmańskiego. Jest też awanturniczy wampir pochodzenia brytyjskiego Laszlo oraz uwodzicielska Nadja. Pomaga im wierny sługa Nandora, człowiek imieniem Guillermo. Te nocne istoty starają się jak najlepiej przystosować do życia we współczesnym świecie, nie zawsze dobrze im to jednak wychodzi…

W serialu w głównych rolach występują Kayvan Novak jako Nandor, Matt Berry jako Laszlo, Natasia Demetriou jako Nadja, Harvey Guillen jako Guillermo i Mark Proksch jako Colin.

Premiera 3. sezonu Co robimy w ukryciu już 2 września 2021 roku na FX.

Źrodło: ComingSoon, Twitter