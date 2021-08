Serial FX o Obcym nie wcześniej niż w 2023 roku 0

Jak wiadomo trwają wczesne prace nad telewizyjnym serialem osadzonym w uniwersum Obcego. Produkcja nosić ma tytuł 'Alien'. Jej showrunnerem i scenarzystą jest Noah Hawley. Serial powstaje dla stacji FX, której prezes John Landgraf w jednym z ostatnich wywiadów zdradził kiedy mniej więcej możemy spodziewać się premiery serialu.

Landgraf nie pozostawia złudzeń. Serii nie doczekamy się z pewnością wcześniej niż w 2023 roku, a i tak jest to dość optymistyczny scenariusz. Tak długi temin Landgraf uzasadnia tym, iż twórcy serialu nie chcą się z niczym spieszyć i zrobić tą produkcję naprawdę dobrze, tak jak na to zasługuje.

Akcja serialu rozgrywać ma się na Ziemi, a więc w przestrzeni niczym nie ograniczonej, gdzie ksenomorfy mogą bez problemu się przemieszczać. Do tej pory wszystkie filmy z Obcym miały miejsce w zamkniętej przestrzeni, a to w więzieniu, a to na statku kosmicznym. Hawley uznał, iż ciekawie będzie dać ksenomorfom trochę wolności.

Alien w żaden sposób nie będzie nawiązywał do kultowej postaci Ellen Ripley znanej z filmowego uniwersum.

