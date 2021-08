Sam Reid jako Lestat w serialowym ''Wywiadzie z wampirem'' 0

Stacja AMC nabyła prawa do ekranizacji serii literackiej Anne Rice Kroniki wampirów. Pierwsza serialowa produkcja oprze się na pierwszej części cyklu – Wywiad z wampirem. Wybrano właśnie aktora, który wcieli się w postać Lestata.

na zdjęciu Sam Reid, film ''Golem z Limehouse''

Postać wampira Lestata sportretuje Sam Reid, aktor znany m.in. z serialu Bloom, Owieczki boże czy filmu Golem z Limehouse. Aktor będzie miał nie lada wyzwanie, bowiem w odgrywaniu tej roli wysoką poprzeczkę postawił Tom Cruise, który postać tą sportretował w filmie Neila Jordana z 1994 roku.

Za reżyserię serialu odpowie Alan Taylor, człowiek który pracował na planie wielu wspaniałych filmów i seriali. Odpowiada on m.in. za film Thor: Mroczny świat, Terminator: Genisys czy poszczególne epizody takich seriali jak Mad Men, Rodzina Soprano czy Gra o tron. Taylor oprócz funkcji reżysera, obejmie także stanowisko producenta wykonawczego serii.

Projekt otrzymał zgodę na realizację ośmioodcinkowego sezonu, którego premiera zaplanowana jest na 2022 rok.

Wywiad z wampirem to historia pewnego wampira, który udziela wywiadu młodemu dziennikarzowi. Ten nie zdając sobie sprawy z tego co za chwilę usłyszy zgadza się na rozmowę w okolicznym barze z intrygującym nieznajomym. Louis zdradza mu całą historię, ponad 200 lat swojego życia, wracając wspomnieniami aż do osiemnastego wieku, kiedy to został przemieniony w wampira, a potem trafił pod opiekę swojego stwórcy Lestata.

Źrodło: Bloody Disgusting