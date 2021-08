Eric, Adam, Otis i inni na nowych zdjęciach promujących 3. sezon ''Sex Education'' 0

Netflix udostępnił nową porcję zdjęć promujących trzeci sezon wyczekiwanego serialu Sex Education. Ta komedia o dojrzewaniu z nowymi epizodami powróci już 17 września.

kadr z 3. sezonu serialu ''Sex Education''

Poniższe fotografie dają nam mały pogląd na to co wydarzy się w nadchodzącym sezonie. Z pewnością będziemy świadkami rozkwitu związku Erica i Adama, których widzimy szczęśliwych na randce w kręgielni i na spacerze. Otis zaś będzie wyglądać troszkę inaczej, a to za sprawą wąsów…

Trzeci sezon ukaże nam nowy rok szkolny, w którym to wiele się zmieni. Otis uprawia przypadkowy seks, Eric i Adam oficjalnie są parą, a Jean jest w ciąży. Tymczasem szkoła ma nową dyrektorkę, panią Hope, która pragnie przywrócić liceum Moordale do rangi doskonałości. Aimee odkryje czym jest feminizm, Jackson się zakocha, a Madam Groff będzie pojawiać się znacznie częściej.

Sex Education to serial, który zyskał uznanie zarówno widzów, jak i krytyków. Jest powodem wielu dyskusji, bowiem podejmuje trudne tematy tj. seksualność, związki i odkrywanie własnej tożsamości, a wszystko to ukazane w świeży sposób za pomocą skomplikowanych i wielowymiarowych postaci, które publiczność pokochała.

Źrodło: Twitter