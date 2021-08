Platforma Shudder specjalizująca się w horrorach i produkcjach grozy złożyła zamówienie na bardzo ciekawą dokumentalną serię. Projekt nosi tytuł 'Behind the Monsters' i przybliżyć ma nam sześć ikonicznych postaci znanych z pełnometrażowych horrorów, głównie tych z lat 80 ubiegłego wieku.

Seria składać ma się z sześciu odcinków. Każdy z nich skupi się na jednej postaci. Pierwszy sezon przybliży nam takich seryjnych morderców jak: