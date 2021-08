''Wywiad z wampirem'' to za mało - AMC już myśli nad kolejnym projektem opartym o twórczość Anne Rice 0

Stacja AMC już pracuje nad serialem 'Wywiad z wampirem', do którego obecnie kompletowana jest obsada. Na tym jednak nie poprzestaje. We wstępnej fazie rozwoju jest serialowy projekt mający opierać się na trylogii grozy 'Lives of the Mayfair Witches' Anne Rice.

na zdjęciu Tom Cruise jako Lestat, film ''Wywiad z wampirem''

Obecnie włodarze stacji dali zielone światło scenarzystom na prace nad pierwszymi modelami scenariusza. Zaangażowani w projekt są Esta Spaulding i Michelle Ashford.

Potencjalna seria miałaby skupiać się na posiadającej niezwykłą intuicję młodej neurochirurg, która odkrywa, iż należy do rodziny czarownic. Zmagając się z nowo zauważonymi u siebie mocami, musi stawić czoła złowrogiemu bytowi, który nawiedza jej rodzinę od pokoleń.

Jeśli seria ta otrzyma zielone światło na realizację to będzie ona drugą jaką na podstawie nabycia praw do twórczości Rice nakręci AMC. Pierwsza to Wywiad z wampirem, który swoją premierę ma mieć w 2022 roku. Obsadzono już rolę Lestata, w którego wcieli się Sam Reid.

Mamy ogromne ambicje, jeśli chodzi o kultowe dzieła Anne Rice. Urzekły one i bawią miliony fanów na całym świecie, więc bardzo się cieszę, iż tak szybko przechodzimy od zgody na realizację 'Wywiadu z wampirem' do możliwości pracy nad druga serią. powiedział Dan McDermott, prezes ds. oryginalnych treści w AMC

Źrodło: variety