Kevin Hart i Mark Wahlberg w komedii Netflixa ''Me Time'' 0

Jak donoszą zagraniczne media dwójka hollywoodzkich aktorów – Kevin Hart i Mark Wahlberg zagrają razem w zwariowanej komedii Netflixa zatytułowanej 'Me Time'.

na zdjęciu Kevin Hart, film ''Agent i pół''

Za scenariusz i reżyserię komedii odpowie John Hamburg, który będzie także producentem za pośrednictwem swojej firmy Special Pictures.

Głównym bohaterem filmu Me Time będzie mężczyzna, w tej roli Hart, który po raz pierwszy od wielu lat zostaje sam w domu, gdy jego żona i dzieci wyjeżdżają na weekend. Ten wolny czas ponownie łączy go z jego dawnym najlepszym przyjacielem (Wahlberg). Razem spędzą szalony weekend, który prawie wywróci jego życie do góry nogami.

Powstający film jest częścią wieloletniej umowy, jaką Hart i jego firma HartBeat Production podpisali z Netflixem. Streamer jest obecnie wyłącznym domem dla czterech produkcji fabularnych z udziałem Harta, które na całym świecie łącznie zarobiły ponad 4 mld dolarów.

Kevin Hart w ostatnim czasie wystąpił w niezwykle wzruszającym filmie o relacji ojca i córki – Ojcostwo. Wcześniej podziwiać mogliśmy jego komediowe zdolności w dwóch częściach przygodowego filmu Jumanji. Marka Wahlberga z kolei w ubiegłym roku zobaczyć mogliśmy w thrillerze Śledztwo Spensera czy w filmie W nieskończoność. Na premierę z nim oczekuje zaś Uncharted, będący adaptacją jednej z najpopularniejszych gier ostatnich lat.

Źrodło: deadline