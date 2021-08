Carl Weathers będzie pracował przy 3. sezonie "Mandaloriana" po dwóch stronach kamery 0

Już niebawem startują prace nad 3. sezonem hitowego serialu Walta Disneya – The Mandalorian. Jedną z gwiazd produkcji jest Carl Weathers, aktor doskonale znany wszystkim fanom serii "Rocky".

Carl Weathers - The Mandalorian

Z informacji, które zostały udostępnione w mediach wynika, że prace na planie 3. sezonu serialu The Mandalorian wystartują już w przyszłym miesiącu. W nowych odcinkach nie zabraknie oczywiście Carla Weathersa, który ponownie sportretuje na ekranie Greefa Kargę, przywódcę gildii łowców nagród. Warto przypomnieć, że aktor reżyserował również jeden odcinek 2. sezonu, który nosił tytuł "Chapter 12: The Siege".

Teraz Fandom Spotlite podało informację, że Carlowi Weathersowi ponownie powierzono funkcję reżyserską. Na razie nie wiadomo, ile odcinków nakręci aktor.

Z racji potwierdzenia przez Weathersa rozpoczęcia we wrześniu prac na planie 3. sezonu, fani produkcji mogą być raczej spokojni o premierę nowych odcinków w 2022 roku. Warto jednak odnotować, że największa gwiazda serialu, a także odtwórca roli tytułowej, czyli Pedro Pascal, aktualnie pracuje na planie serialu stacji HBO – The Last of Us. Na szczęście Mandalorian częściej ma na głowie swój hełm niż go nie ma, więc twórcy będą mogli użyć jego dublerów, a on sam dogra później np. dialogi. Ta metoda była używana do filmowania scen z postacią Dina Djarina w przeszłości, kiedy Pascal był zajęty.

Źrodło: Fandom Spotlite