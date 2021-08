Aktualnie w Leonardo, w stanie New Jersey trwają zdjęcia do trzeciej części "Sprzedawców" Kevina Smitha. W sieci pojawiło się pierwsze oficjalne zdjęcie promujące wyczekiwaną produkcję.

Na zdjęciu, które możecie objrzeć poniżej znajdują się gwiazdy filmu "Clerks III" – Elias (Trevor Fehrman), Dante (Brian O'Halloran), Becky (Rosario Dawson) i Randal (Jeff Anderson). Fotografia oczywiście nawiązuje do zdjęcia zrobionego przy okazji drugiej części, która miała premierę w 2006 roku.