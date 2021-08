Jesienią ruszają zdjęcia do "Niezniszczalnych 4" 0

Wygląda na to, że fani kina akcji z kultowymi aktorami dostaną kolejną odsłonę serii "Niezniszczalni". Informację potwierdza sam Sylvester Stallone!

Sylvester Stallone, Jet Li, Randy Couture, Terry Crews, Jason Statham

Sylvester Stallone za pośrednictwem swoich prywatnych mediów społecznościowych poinformował, że w październiku tego roku wystartują prace na planie zdjęciowym filmu The Expendables 4. Tym samym potwierdziły się słowa innej gwiazdy cyklu, Randy'ego Couture'a, który na początku tego roku udzielił wywiadu, w którym mówił, że w drugiej połowie 2021 roku mogą wystartować z pracami nad kolejną odsłoną cyklu.

Co ciekawe z podpisu Stallone’a, który umieścił na Instagramie wynika, że czwarta część "Niezniszczalnych" będzie tak naprawdę spin-offem, którego roboczy tytuł brzmi "Christmas Story". Bardzo prawdopodobne, że odnosi się on do postaci Lee Christmasa, którą portretuje w serii Jason Statham i to właśnie on będzie główną gwiazdą owej opowieści.

Nie oznacza to wcale, że na ekranie nie pojawią się aktorzy doskonale znani fanom "Niezniszczalnych", tym bardziej, że swój udział potwierdzał w filmie wyżej wspomniany Randy Couture. Tak czy siak, nie pozostaje nam już nic innego, jak czekać na kolejne aktualizacje dotyczące tego projektu, a także aktorskie angaże. W ubiegłych latach twórcom udawało się zebrać plejadę największych gwiazd kina akcji w historii, wśród nich byli chociażby Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, Jet Li, Dolph Lundgren czy Jean-Claude Van Damme.

Źrodło: MovieWeb