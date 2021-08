Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nie tylko Disney+. Nie tylko HBO Max. W 2022 roku na polskim rynku zadebiutuje jeszcze jeden poważny streamingowy gracz.

Jak się okazuje w 2022 roku polscy widzowie będą mieli nie lada orzech do zgryzienia z wyborem seriali, które będą chcieli oglądać. Do Apple TV+, Amazon Prime Video oraz Netflixa dołączą Disney+, HBO Max oraz SkyShowtime. I to właśnie ta ostatnia platforma streamingowa ogłosiła właśnie debiut na polskim rynku.

SkyShowtime to serwis uruchomiony przez Comcast i ViacomCBS, który w swojej ofercie będzie zawierał produkcje Showtime, Paramount Pictures, Sky, NBCUniversal, Universal Pictures, Peacock, Paramount+ i Nickelodeon. Aktualnie trwają prace nad uzyskaniem zgody organów regulacyjnych. Firma zamierza zawojować europejski rynek i pojawić się także w takich krajach, jak Albania, Andora, Szwecja, Hiszpania, Słowacja, Słowenia, Portugalia, Rumunia, Macedonia Północna, Norwegia, Czarnogóra, Kosowo, Węgry, Finladia, Dania, Bułgaria, Czechy, Chorwacja oraz Bośnia i Hercegowina.

Pojawienie się na horyzoncie debiutu SkyShowtime w Polsce daje odpowiedź na pytanie, dlaczego w ostatnim czasie nie pojawiało się nic nowego z oferty telewizji Showtime na HBO Go. Z pewnością dla fanów serialu Dexter, którzy czekają na nowy sezon nie jest to zbyt dobra informacja. Czyżbyśmy musieli czekać na premierę tej produkcji w Polsce do przyszłego roku?

