Erotyczny thriller od Amazona - zobacz zapowiedź ''The Voyeurs'' 0

Już we wrześniu na platfomie Amazon Prime Video zadebiutuje ciekawa produkcja. To erotyczny thriller The Voyeurs, w którym to młoda para z pozoru nieszkodliwej ciekawości popada w niezdrową obsesję.

na zdjęciu Sydney Sweeney, serial ''Euforia''

Pippa i Thomas przeprowadzają się do pięknego apartamentu w Montrealu. Oboje zaczynają interesować się życiem seksualnym swoich ekscentrycznych sąsiadów po drugiej stronie ulicy. To co jednak zacznie się jako niewinna ciekawość, powoli przerodzi się z niezdrową obsesję. Odkrywają oni bowiem, iż jeden z sąsiadów zdradza drugiego. Pokusa i odczuwanie pożądania skomplikuje ich życie w nieoczekiwany sposób, a to będzie prowadzić do śmiertelnych konsekwencji.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

The Voyeurs ma tchnąć nowe życie w dawno już zapomniany gatunek jakim jest erotyczny thriller. Ukaże nam jak wielka jest ludzka ciekawość i jak daleko są ludzie się w stanie posunąć, aby obsesyjnie 'jeszcze raz zerknąć'. Odpowiada za niego Michael Mohan, który zarówno stanął za kamerą, jak i napisał scenariusz produkcji. W rolach głównych występują: Sydney Sweeney, Justice Smith, Ben Hardy i Natasha Liu Bordizzo.

Film na platformie Amazon zadebiutuje już 10 września 2021 roku.

Źrodło: Collider