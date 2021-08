Zwiastun ''Nightbooks'' - horroru połączonego z kinem familijnym 0

Sam Raimi wraz z platformą Netflix zaprasza na swoje nowe filmowe dzieło, za którego produkcją stoi. To familijny horror Nightbooks. Poniżej możecie zapoznać się z jego pierwszą zapowiedzią.

fotografia promująca serial ''Nightbooks''

Główny bohater to chłopiec imieniem Alex, który ma wielką wyobraźnię i pasję do pisania przerażających historii. Przez swoje zainteresowania zostaje odrzucony przez rówieśników i nazwany dziwnym. Zły przysięga, iż już nigdy więcej nic nie napisze. Wtedy zostaje porwany przez złą wiedźmę, która więzi go w swoim naszpikowanym magią mieszkaniu w Nowym Jorku. Żąda ona od chłopca, aby każdej nocy opowiadał jej jedną nową przerażającą historię – to warunek, aby Alex pozostał przy życiu.

Razem z Alexem w mieszkaniu jest jeszcze dziewczynka Yasmin i złośliwy kot wiedźmy Lenore, który obserwuje każdy jego ruch. Yasmin również została uwięziona, ale nauczyła się akceptować swoje nowe życie. Pomaga Alexowi również się przystosować, a z czasem oboje postarają się uwolnić z naszpikowanego niebezpieczeństwami domu wiedźmy, który przypomina labirynt.

W obsadzie produkcji znajdują się Winslow Fegley jako Alex, Krysten Ritter jako wiedźma i Lidya Jewett jako Yasmin. Za scenariusz odpowiadają Mikki Daughtry i Tobias Iaconis, którzy pracowali na podstawie książki J.A. White’a. Reżyserią zajął się David Yarovesky.

Premiera filmu na Netflix 15 września 2021 roku.

Źrodło: Netflix