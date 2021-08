Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Michał Fajbusiewicz z programu "997" zaprasza na film "Kraj" - fantastyczna zapowiedź i jeszcze lepszy plakat! 0

"997" to jeden z najbardziej niezwykłych fenomenów w historii polskiej telewizji. Debiutujący już w 1986 roku program kryminalny ze szczegółami opisywał tajemnicze zbrodnie i nierozwiązane sprawy, czym fascynował dorosłych widzów i przerażał tych młodszych. Otwierający każdy odcinek utwór zespołu Chase na stałe wrył się w świadomość całego pokolenia, zwiastując kolejną dawkę zbrodni. A ponieważ oglądalność "997" w czasach świetności osiągała nawet 15 milionów telewidzów, uzyskane od nich informacje niejednokrotnie pomagały w ujęciu groźnych przestępców.

Z okazji zbliżającej się wielkimi krokami premiery czarnej komedii kRAJ powstał wyjątkowy spot, w którym do kina widzów zaprasza sam Michał Fajbusiewicz – twórca legendarnego programu "997"! kRAJ to przewrotna czarna komedia, która z przekąsem komentuje otaczającą nas polską rzeczywistość. To 6 "dzikich historii", które łączy jedno – Polska. Każda z nich sprawdzi się jako oddzielna historia, razem stanowią spójną całość. Wszystkie bazują na z pozoru prozaicznych sytuacjach, które przybierają nieoczekiwany obrót doprowadzając bohaterów na skraj wytrzymałości. Film w zgrabny sposób wyśmiewa wybrane polskie piekiełka. Są roztrzepani kierowcy, kontrola urzędu skarbowego czy kłótnie sąsiedzkie.

Zapowiadający premierę filmu spot naśladuje formułę słynnego programu, a poszczególne nowele prezentowane są w nim jako mroczne sprawy kryminalne, w rozwiązaniu których pomóc muszą widzowie! kRAJ wejdzie do kin w całej Polsce 27 sierpnia. W obsadzie filmu znalazły się takie gwiazdy jak Marian Dziędziel, Tomasz Włosok, Krzysztof Stroiński, Violetta Arlak czy Jadwiga Jankowska Cieślak, Marta Ścisłowicz i Kazik Mazur. Za koncept filmu i reżyserię odpowiadają Maciej Ślesicki, autor filmów Tato i Sara oraz absolwenci Warszawskiej Szkoły Filmowej Veronica Andersson, Mateusz Motyka i Filip Hillesland.

Źrodło: Velvet Spoon