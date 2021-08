Pierwsze zdjęcia z serialu Disney+ ''Just Beyond'' opartego o twórczość R.L. Stine'a 0

Podobała Wam się Gęsia skórka? Jeśli tak platforma Disney+ ma dla Was coś równie ciekawego. Trwa produkcja serialu 'Just Beyond', którego fabuła opiera się na graficznej serii autorstwa R.L. Stine'a. W sieci pojawiły się pierwsze oficjalne fotografie promujące produkcję. Możecie zapoznać się z nimi w dalszej części tego artykułu.

fotografia promująca serial ''Just Beyond''

Poniższe zdjęcia dają nam pierwsze spojrzenie na obsadę serialu. Widzimy na nich m.in. McKennę Grace, Lexi Underwood, Nasim Pedrad, Megan Stott i Cedrica Joe'a.

Just Beyond będzie połączeniem dwóch odrębnych gatunków – komedii i horroru. Główni bohaterowie to młodzież, która co rusz wplątuje się w mrożące krew w żyłach historie tj. brama do przerażającego wymiaru, lądowanie Marsjan, którzy uprowadzają dwoje uczniów czy wyprawa na tajemniczą wyspę, którą zamieszkuje śmiercionośna bestia. Serial ma antologiczny charakter, a więc każdy z odcinków ukaże nam nowych bohaterów. Produkcja klimatem i stylem przypominać ma słynną Gęsią skórkę.

Scenariusz do serialu napisał Seth Grahame-Smith, a za kamera stanął Marc Webb. Just Beyond nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery, ale oczekuje się, iż zadebiutuje jesienią tego roku, prawdopodobnie w okolicach Halloween.

Źrodło: Twitter