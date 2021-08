Czwarty sezon ''Yellowstone'' jeszcze w tym roku 0

Paramount Network wyznaczyło datę premiery oczekiwanego przez wielu czwartego sezonu serialu Yellowstone. Produkcja ta opowiada o ranczerskiej rodzinie Duttonów. W głównej roli Kevin Costner.

fragment plakatu promującego serial ''Yellowstone''

W sieci pojawił się teaser, na którym widzimy Johna Duttona (Kevin Costner) w momencie postrzału pod koniec trzeciego sezonu. Następnie krwawiący bohater leży osamotniony na rzadko uczęszczanej drodze. Końcówka zdradza zaś datę premiery. Yellowstone z nowymi odcinkami powróci już 7 listopada 2021 roku.

W czwartym sezonie gościnnie wystąpią Jacki Weaver, Piper Perabo i Kathryn Kelly.

Ranczerska rodzina z Montany na czele z seniorem rodu, Johnem Duttonem, która posiada i kontroluje największe gospodarstwo w całych Stanach Zjednoczonych, musi stawić czoła przeciwnościom losu oraz obcym wkraczającym na ich tereny, utrudniającym im działanie i próbującym przejąć ich ziemie. Podstępni, chciwi deweloperzy, żądni zemsty rdzenni Amerykanie z pobliskiego rezerwatu oraz pierwszego Amerykańskiego Parku Narodowego – oni wszyscy czyhają na jakiś błąd, by przejąć te tereny. Polityczne podstępy, zatruwanie wody, wysadzanie koryta rzeki, tajemnicze morderstwa to tylko początek wojny o władzę nad tą ziemią, Wszystko co najlepsze i najgorsze w Ameryce zdaje się spotykać tę rodzinę.

Za serial odpowiada Taylor Sheridan, który opracował także prequel zatytułowany Y: 1883. Produkcja ta ukaże nam losy rodziny Duttonów w trakcie ich ekspansji na Zachód, aż do czasu osiedlenia się w Montanie. Data premiery prequela wyznaczona została na 19 grudnia 2021 roku.

Źrodło: Dark Horizons