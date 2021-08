Zło nie istnieje to głośny dramat nagrodzony Złotym Niedźwiedziem na ubiegłorocznym MFF w Berlinie trafi do kin jeszcze w tym roku. Film wyreżyserował prześladowany przez irańską władzę Mohammad Rasoulof. Polscy widzowie znają go z takich filmów jak Rękopisy nie płoną czy Uczciwy człowiek. W Zło nie istnieje Rasoulof ponownie porusza trudne tematy, które kilka lat temu sprowadziły na niego gniew władzy, ograniczającej nie tylko jego artystyczną, ale i obywatelską wolność.