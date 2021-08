Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Wyciekł zwiastun filmu "Spider-Man. Bez drogi do domu" - co w nim się znalazło? 0

W nocy doszło do wycieku prawdopodobnie jednego z najbardziej wyczekiwanych zwiastunów tego roku. Mowa o filmie Spider-Man. Bez drogi do domu.

Alfred Molina - "Spider-Man 2"

Do wycieku doszło w nocy z 22 na 23 sierpnia. Zapowiedź została jednak szybko usunięta przez wytwórnie Sony Pictures. Na wideo widoczne były znaki firmy odpowiadającej za efekty specjalne, co może świadczyć o tym, że to właśnie ona jest źródłem wycieku. Zwiastun, który wciąż nie posiada skończonych efektów komputerowych, wydaje się być autentyczny, ponieważ hollywoodzka wytwórnia usuwa wszystkie informacje na Twitterze z nim związane oraz materiały wideo.

Poniżej znajdują się spoilery dotyczące zwiastuna:

Peter Parker prosi Doktora Strange’a o pomoc dotyczącą – nomen omen – wycieku i ujawnienia jego prawdziwej tożsamości. Wskutek użycia magii dochodzi jednak do sporych kłopotów, które mają wpływ na światy równoległe. W ten sposób w świecie Petera Parkera granego przez Toma Hollana pojawia się Doktor Octopus, którego moglibyśmy widzieć w filmie Spider-Man 2.

Poza tym na Twitterze pojawiły się kadry z innymi czarnymi charakterami o powrocie, których się mówiło – Electro granego przez Jamie'ego Foxxa oraz Zielonego Goblina, którego portretował Willem Dafoe.

W nocy czasu polskiego Sony Pictures zorganizuje swój panel podczas CinemaCon. Według plotek zostanie na nim oficjalnie zaprezentowany zwiastun widowiska Spider-Man. Bez drogi do domu. Dodatkowo spekulowano, że zapowiedź nie zostanie oficjalnie zaprezentowana w sieci, jednak z racji wycieku decyzja może zostać zmieniona.

