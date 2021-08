Giancarlo Esposito przymierzany do roli Profesora X w MCU? 0

Dzień bez nowych plotek dotyczących Kinowego Uniwersum Marvela jest dniem straconym. Najnowsze dotyczą wprowadzenia do MCU mutantów z Profesorem X na czele.

Giancarlo Esposito - "Zadzwoń do Saula"

Po tym, jak Disney i Marvel Studios weszły w posiadanie praw do postaci Marvela, które wcześniej należały do Foxa, stało się jasne, że prędzej czy później X-Meni zawitają do Kinowego Uniwersum Marvela. Stało się także jasne, że Kevin Feige i jego ludzie będą poszukiwali nowych aktorów i aktorek. W sieci pojawiła się plotka, jakoby producenci wypatrzyli idealnego kandydata do roli Charlesa Xaviera, znanego również, jako Profesor X.

Giancarlo Esposito, doskonale znany fanom Breaking Bad oraz Zadzwoń do Saula z roli Gusa Fringa oraz roli Moffa Gideona w produkcji The Mandalorian, ma być przymierzany do roli jednego z najpotężniejszych komiksowych mutantów Marvela.

Finalnie plotka może okazać się prawdziwą, ponieważ nazwisko Giancarlo Esposito nie pojawia się pierwszy raz w kontekście zagrania kultowego mutanta. Już w 2019 roku Zack Stentz, scenarzysta X-Men: Pierwsza klasa, wskazał właśnie tego aktora, jako idealnego odtwórcę do roli… Magneto, czyli innego kultowego i równie potężnego komiksowego bohatera.

Źrodło: https://www.fortressofsolitude.co.za/