Przepych, luksus i złoto - zobaczcie teaser filmu "Dziewczyny z Dubaju" 0

Kino Świat zaprezentowało pierwszy teaser filmu Dziewczyny z Dubaju.

"Dziewczyny z Dubaju"

Oparte na prawdziwych wydarzeniach Dziewczyny z Dubaju zdemaskują hipokryzję polskiego show biznesu i ujawnią całą prawdę na temat tzw. "afery dubajskiej", w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu, czy sportu.

Oto nowy film wyprodukowany przez duet producencki: Dorotę Rabczewską i Emila Stępnia, którzy już wcześniej mieli okazję współpracować przy hitach Pitbull. Niebezpieczne kobiety i Pitbull. Ostatni pies. Reżyserii podjęła się Maria Sadowska – autorka obsypanego nagrodami obrazu Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej. Niespotykanego rozmachu i realizmu dodają zdjęcia, które były kręcone zarówno w luksusowych miejscach w Polsce, jak i w prestiżowych międzynarodowych lokacjach. Na ekranie zobaczymy m.in.: Paulinę Gałązkę, Katarzynę Figurę, Jana Englerta, Beatę Ścibak-Englert, Katarzynę Sawczuk, Olgę Kalicką, Annę Karczmarczyk i Józefa Pawłowskiego. W obsadzie pojawiły się także zagraniczne gwiazdy: Giulio Berutti, Iacopo Ricciotti, Andrea Preti oraz Luca Molinari.

Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę…

Źrodło: Kino Świat