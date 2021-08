John Cho i inni na pierwszych zdjęciach z serialu ''Cowboy Bebop'' 0

Wiosną tego roku zakończyła się produkcja aktorskiego serialu Cowboy Bebop opartego na popularnej serii anime. Projekt ten powstał dla platformy Netflix, która to ogłosiła właśnie datę jego premiery, publikując jednocześnie pierwsze zdjęcia promujące produkcję.

fotografia promująca serial ''Cowboy Bebop''

Na oficjalnej stronie serialu na Twitterze udostępnione zostały fotografie, które dają nam możliwość bliższego przyjrzenia się głównym bohaterom. Widzimy Johna Cho jako Spike’a Spiegela, który występuje w swoich charakterystycznym niebieskim garniturze. Na zdjęciach są także Mustafa Shakir jako Jet Black i Daniella Pineda jako Faye Valentine, która trzyma uroczego pieska Ein.

Serial składa się z dziesięciu odcinków. Scenariusz do niego napisali Christopher Yost i Javier Grillo-Marxuach. Za kamerą stanęli Michael Katleman i Alex Garcia Lopez. W obsadzie oprócz wyżej wspomnianych znajdują się także Alex Hassell jako Vicious i Elena Satine jako Julia. Muzykę do serialu skomponowała Yoko Kanno, kompozytorka odpowiedzialna za ścieżkę dźwiękową do anime.

Oryginał to historia Spike’a Spiegela, łowcy nagród o tajemniczej przeszłości. Żyje od jednej wypłaty do drugiej, starając się robić jak najmniej. Jego partnerami są Jet Black – właściciel statku kosmicznego Bebop, złodziejka Faye Valentine, komputerowy geniusz o imieniu Ed oraz inteligentny pies wabiący się Ein. Razem podróżują od planety do planety szukając łatwego zarobku.

Cowby Bebop na platformie Netflix zadebiutuje 19 listopada 2021 roku.

Źrodło: Twitter