Zwiastun ''Parallel Mothers'' - nowego filmu Pedro Almodovara 0

Sony Pictures Classics opublikowało oficjalny zwiastun najnowszego filmu słynnego hiszpańskiego filmowca Pedro Almodovara. Produkcja nosi tytuł Parallel Mothers.

na zdjęciu Milena Smit i Penélope Cruz, film ''Parallel Mothers''

Film swoją światową premierę ma mieć na zbliżającym się tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Będzie produkcją otwierającą prestiżowy festiwal.

Fabuła filmu skupi się na dwóch kobietach – Janis i Ana, które spotykają się w szpitalnej sali. Obie niedługo mają rodzić. Obie są samotnymi kobietami, które przypadkowo zaszły w ciążę. Janis to kobieta w średnim wieku, która jest zachwycona swoim stanem. Ana zaś to nastolatka, która jest przerażona i żałuje tego co zrobiła. Janis stara się zmienić jej podejście i ukazać jej pozytywne skutki macierzyństwa.

Relacja jaką stworzą przez te parę godzin, okaże się dla nich bardzo ważna, a więź je łącząca w decydującą sposób wpłynie na ich dalsze życie.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W obsadzie nowego dzieła Almodovara znajduje się Penelope Cruz jako Janis, Milena Smit jako Ana, Aitana Sánchez-Gijon jako Teresa, Israel Elejalde jako Arturo, Julieta Serrano i Rossy de Palma.

Kinowa premiera Parallel Mothers zaplanowana jest na Wigilię.

Źrodło: Dark Horizons