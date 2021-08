"Matrix 4" - poznaliśmy oficjalny tytuł filmu oraz opis zwiastuna 0

Nie licząc doniesień związanych z obsadą aktorską filmu Matrix 4, wreszcie poznaliśmy pierwsze oficjalne informacje związane z wyczekiwanym sequelem kultowej franczyzy.

Keanu Reeves - "Matrix Reaktywacja"

Oficjalny tytuł czwartej odsłony cyklu brzmi The Matrix: Resurrections. W nocy z wtorku na środę w Las Vegas, w trakcie konwentu CinemaCon zaprezentowano również pierwszą zapowiedź superprodukcji. Niestety materiał wideo nie trafił do sieci, ale można znaleźć opisy zwiastuna.

Rozpoczyna się on od spotkania Neo, który posługuje się swoim starym imieniem sprzed dowiedzenia się o istnieniu Matrixa – Thomas Anderson rozmawia ze swoim terapeutą granym przez Neila Patricka Harrisa. Pyta się go: "Czy jestem szalony?", na co otrzymuje odpowiedź, że "w tym miejscu nie używamy takich słów". Następnie widzimy, jak dochodzi do spotkania Neo z Trinity (Elizabeth Moss) w kafejce, gdzie pada z jej ust pytanie: "Czy my się już spotkaliśmy?". Wygląda na to, że duet nic nie pamięta.

W kolejnej scenie bohater grany przez Keanu Reevesa zażywa pigułki patrząc w lustro, a w tle słychać piosenkę "White Rabbit" Jefferson Airplane. Coś jest jednak nie tak z rzeczywistością i Thomas Anderson zdaje sobie z tego sprawę. Nagle niebieskie pigułki zaczynają wlewać się do zlewu, a on sam widzi w lustrze wizję, w której zmienia się w starca. Kobieta o niebieskich włosach mówi do Neo, że jeśli ten chce poznać prawdę, to musi za nią podążyć.

Następnie zwiastun prezentuje sekwencje związane z akcją – różnego rodzaju akrobacje, skakanie, sztuki walki w zwolnionym tempie i wiele innych elementów, z którymi kojarzymy serię "Matrix". W jednej z takich scen możemy zobaczyć pojedynek Neo z nowym aktorskim nabytkiem, czyli Yahyą Abdulem-Mateenem II w tracie, którego dochodzi do eksplozji energii.

Zwiastun kończy się słowami: "Po tylu latach wracamy do miejsca, w którym wszystko się zaczęło… z powrotem do Matrixa". Wypowiada je inny nowy aktor w obsadzie, czyli Jonathan Groff.

The Matrix: Resurrections został wyreżyserowany przez Lanę Wachowski. Premiera filmu została zaplanowana na 22 grudnia 2021 roku, także liczymy na to, że już niebawem opisany powyżej zwiastun trafi do sieci i będziemy mogli go obejrzeć.

Źrodło: Entertainment Weekly