Prequel ''Yellowstone'' rozpoczyna swoją produkcję 0

Rozpoczęto produkcję prequela serialu Yellowstone. Ekipa na planie pierwszy raz pojawiła się w ten poniedziałek, tj. 23 sierpnia. Zdjęcia kręcone są w Forth Worth w Teksasie.

fragment plakatu promującego serial ''Yellowstone''

Prequel nosi tytuł Y: 1883. Jego akcja rozegra się właśnie w tym roku. Poznamy losy przodków bohaterów znanych z serialu Yellowstone. Zobaczymy jak przemierzą oni kraj z Teksasu do Montany, w poszukiwaniu lepszego życia. Jak wiemy już zdobędą dla siebie spory kawałek ziemi, aby jednak do tego doszło będą musieli znieść wiele przeciwności losu.

Rodzina Duttonów w poszukiwaniu lepszego życia wyruszy wraz z tłumem innych osadników. Łącznie ma to być, aż 30 wozów. Komu jednak uda się dotrzeć do celu swej podróży? Z pewnością nie będą to wszyscy.

Pierwszy sezon serialu Y: 1883 składać ma się z dziesięciu odcinków. Premiera pilotażowego odcinka zaplanowana jest na 19 grudnia 2021 roku na Paramount+. Patrząc na datę rozpoczęcia zdjęć do serialu, to twórcy mają bardzo optymistyczne podejście co do przebiegu produkcji. Tym bardziej, iż mówi się, iż pilot serialu ma być dłuższy niż 90 minut.

Za prequel w dużej mierze odpowiada twórca Yellowstone – Taylor Sheridan.

