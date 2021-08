We wtorek na CinemaCon zadebiutował nowy materiał promujący Batmana w reżyserii Matta Reevesa. Niestety nie trafił on do sieci i możemy jedynie posiłkować się jego opisami.

Kontent, który został zaprezentowany na CinemaCon charakteryzuje się ponurą estetyką znaną z oficjalnego zwiastuna, który moglibyśmy obejrzeć kilka miesięcy temu. Widzimy w nim fragmenty deszczowego i pogrążonego w chaosie Gotham City, po którym przechadza się i rozmyśla Bruce Wayne. Na ekranie pojawia się także Alfred grany przez Andy'ego Serkisa. W materiale wideo widać Batmana walczącego z wrogami, wybuchy, policjantów i jeszcze więcej wszechogarniającego chaosu.

Klip został pocięty w taki sposób, aby prezentować nam fragmenty filmu, prace ekipy zdjęciowej zza kulis oraz wywiady z twórcami oraz aktorami. Jedną z osób, które wypowiadają się w materiale jest reżyser Matt Reeves:

Czułem, że widzieliśmy wiele historii o jego pochodzeniu. Wygląda na to, że wszystko zmierza w kierunku większej fantastyki, dlatego pomyślałem, że miejscem, w którym jeszcze nie byliśmy jest odpowiednie uziemienie go w podobnym sposób, jak robi to "Batman: Year One" Franka Millera. Nie jest to opowieść młodego Batmana o pochodzeniu, jedynie się do niego odwołuje i wstrząsa nim. Może to być bardzo praktyczne, ale pomyślałem też, że może to być najbardziej emocjonalny film o Batmanie, jaki kiedykolwiek powstał.