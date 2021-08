Christian Bale w biograficznym dramacie jako przemycający narkotyki pastor John Lee Bishop 0

Christian Bale po przygodzie z Marvelem, znalazł kolejny projekt. Tym razem wcieli się w postać prawdziwego pastora Johna Lee Bishopa, którego świat poznał jako handlarza narkotyków.

na zdjęciu Christian Bale, film ''Rycerz pucharów''

Prawa do artykułu z Vanity Fair opisującego życie pastora i jego syna Davida nabyło studio New Regency. Bale oprócz pojawienia się w głównej roli na ekranie, będzie pełnił także funkcję producenta. Scenariusz do filmu The Church of Living Dangerously napisze Charles Randolph.

W 2019 roku w Vanity Fair opublikowany został artykuł Davida Kushnera, który przedstawił w jaki sposób jeden z największych pastorów Ameryki – John Lee Bishop stał się handlarzem narkotyków dla meksykańskiego kartelu. Bishop miał trudne dzieciństwo, pełne przemocy, jednak udało mu się wyjść na prostą i zostać kaznodzieją ruchu The Living Hope Curch, który w szczytowym okresie miał wielką ilość wyznawców. Bishop traktowany był jako ksiądz showman, który potrafił zainteresować i przyciągnąć do siebie ludzi. Tym samym szybko się dorobił. Bogactwo jednak stało się jego upadkiem. Nie potrafił sobie z nim poradzić i zaczął sięgać po alkohol i środki przeciwbólowe, a na domiar złego odkrył uzależnienie swojego syna od metamfetaminy i heroiny. Aby zrozumieć co syn przeżywa, zaczął brać narkotyki razem z nim. To doprowadziło go do meksykańskiego kartelu, dla którego zaczął pracować. Przy dwudziestym przemycie został zatrzymany i skazany na pięć lat więzienia.

