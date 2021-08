Jake Gyllenhaal na pierwszych zdjęciach z filmu "The Guilty", remake'u duńskiego thrillera "Winni" 0

Wreszcie mamy pierwsze oficjalne materiały promujące film The Guilty, który będzie amerykańską wersją znakomitego duńskiego thrillera Winni. W nowej produkcji, która powstała dla platformy Netflix, główną rolę zagrał Jake Gyllenhaal.

Jake Gyllenhaal - "The Guilty"

The Guilty to film o realizacji, którego marzył Jake Gyllenhaal. Kiedy po raz pierwszy aktor nominowany do Oscara obejrzał nagrodzony na festiwalu w Sundance w 2018 roku, duński thriller Winni, zapragnął przełożyć tę historię na amerykański kontekst. Gyllenhaal nabył prawa do owej historii i nawiązał współpracę ze scenarzystą serialu Detektyw, Nickiem Pizzolatto. Do pracy zaprosił również Antoine'a Fuqua, reżysera, z którym miał okazję pracować przy okazji dramatu sportowego Do utraty sił.

Oczywiście z powodu pandemii koronawirusa napotkał na swojej drodze kilka problemów, ale The Guilty okazał się być idealnym projektem do kręcenia w tak trudnym czasie. Akcja filmu rozgrywa się bowiem w jednym miejscu, w ciągu dnia pracy operatora policyjnego telefonu alarmowego, który wchodzi w interakcje z wieloma ciekawymi postaciami. Myk jest jednak taki, że na ekranie widzimy tylko Joe Baylera, którego sportretuje właśnie Jake Gyllenhaal.

Niestety kilkadziesiąt godzin przed rozpoczęciem 11-dniowych zdjęć do The Guilty, reżyser Antoine Fuqua otrzymał pozytywny wynik testu na COVID-19, co oczywiście skutkowało odesłaniem go na kwarantannę. Mimo wszystko utalentowany duet poradził sobie z owym problemem:

To co wydawało się wówczas korzystne, okazało się prawdziwym przekleństwem. Co chwila słyszeliśmy o lockdownie w Los Angeles. Jako, że Antoine w kolejnych dniach miał wynik negatywny, postanowiliśmy kupić furgonetkę wyposażoną w ekrany i ustawić ją gdzieś dalej, dać obraz planu zdjęciowego na którym kręciliśmy. Po tych 25-minutowych ujęciach rozmawialiśmy ze sobą na FaceTime. Dawał mi wskazówki, ja z nich korzystałem, robiliśmy kolejne ujęcia. Nie widzieliśmy się ani razu na planie.

Jake Gyllenhaal uważa, że mogli tak pracować dzięki pracy, jaką wykonali razem przy okazji filmu Do utraty sił. Panowie ufają sobie bezgranicznie i wiedzieli, że poradzą sobie z takim wyzwaniem.

Musiałem mieć oczy na planie i naszych głównych kamerach, znaleźć sposób na komunikowanie się z aktorami przez Zoom i telefon. Fizycznie z Jake’em widzieliśmy się wtedy, kiedy on wspinał się po drabinie i wyglądał zza ściany studia, a ja otwierałem drzwi do mojej furgonetki, komunikowaliśmy się. Zdecydowanie brakowało mi bliskiego kontaktu z moją ekipą, ale znaleźliśmy sposób.

powiedział Fuqua

Nie wiem jak Wy, ale po szczegółach związanych z pracą nad The Guilty, czekam na ten film jeszcze mocniej. Tym bardziej, że duński pierwowzór jest filmem naprawdę bardzo dobrym i ciekawe czy amerykańskiej wersji uda się wejść na podobny poziom. Premiera filmu 1 października 2021 roku w serwisie platformy Netflix.

Źrodło: Entertainment Weekly