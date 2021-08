Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Uncharted" - przeczytajcie opis materiału zaprezentowanego na CinemaCon zapowiadającego nadchodzącą przygodę 0

Z racji wielkiego bumu spowodowanego zwiastunem Spider-Mana, fani Toma Hollanda najwidoczniej zapomnieli, że w 2022 roku na ekrany kin wejdzie jeszcze jedna ciekawa pozycja z jego udziałem. Chodzi o adaptację kultowej gry wideo od Sony, która nosi tytuł Uncharted.

Tom Holland - "Uncharted"

Na tegorocznym CinemaCon zaprezentowany został materiał promocyjny do filmu Uncharted. Podobnie, jak w przypadku wielu innych produkcji mających swoje pięć minut na tym filmowym wydarzeniu, również omawiana adaptacja gry wideo nie doczekała się umieszczenia owego klipu w sieci. Po raz kolejny musimy zadowolić się jedynie opisem osób, które miały okazję widzieć materiał.

Według doniesień klipy, które zostały pokazane skupiały się na dwóch głównych bohaterach Uncharted – Nathanie Drake’u oraz Victorze "Sullym" Sullivanie, którzy są grani przez Toma Hollanda oraz Marka Wahlberga. W jednym z fragmentów pierwszy z bohaterów wchodzi o mrocznej jaskini, co dla fanów gier nie winno być wielkim zaskoczeniem. W innej ze scen Sully w rozmowie z Drake’em składa mu ekscytującą ofertę: "Oferuję ci szansę znalezienia i odkrycia rzeczy, o których tylko czytałeś" – padają słowa z jego ust. Scena prawdopodobnie będzie umiejscowiona na początku filmu. Oprócz kilku stonowanych scen pojawiła się także krótka sekwencja akcji, w której Nathan Drake spada z samolotu transportowego.

Na razie to tyle, jeśli chodzi o aktualizację związaną z filmem Uncharted. Czekamy aż Sony Pictures zdecyduje się na opublikowanie w sieci jakiegoś teaserowego zwiastuna, a sądząc po dacie premiery samego filmu – 18 lutego 2022 roku – powinno zdarzyć się to prędzej niż później. No chyba, że widowisko po raz kolejny zaliczy obsuwę z datą premiery.

