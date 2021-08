"Pogromcy duchów. Dziedzictwo" to nostalgiczny sequel na jaki czekali fani - znamy pierwsze opinie! 0

Sony Pictures wykazało się ogromnym gestem! Wytwórnia zaskoczyła wszystkich w trakcie CinemaCon i zorganizowała pokaz filmu Pogromcy duchów. Dziedzictwo. Szczęśliwcy, którzy mieli okazję widzieć film podzielili się pierwszymi wrażeniami po seansie.

Chyba każdy z nas pamięta fatalną próbę wskrzeszenia franczyzy w 2016 roku filmem Ghostbusters. Pogromcy duchów. Produkcja nie tylko została zjechana przez krytyków, ale także poległa z kretesem w światowym box office’e. Świetność marce postanowił przywrócić Jason Reitman, syn Ivana, reżysera oryginalnych Pogromców duchów z 1984 roku.

Na CinemaCon zorganizowano pierwszy pokaz filmu dla dziennikarzy. Co prawda wprowadzono zakaz recenzowania filmu, jednak w mediach społecznościowych pojawiły się krótkie opinie na temat produkcji, które napawają optymizmem. Tak, "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" było obecne na CinemaCon. Tak, oglądałem go. Tak, jest bardzo dobry. Tak, to prawdziwy sequel "Pogromców duchów", na który czekaliśmy. – czytamy w jednym z komentarzy.

Szczęśliwcy, którzy widzieli film twierdzą, że jest to prawdziwy hołd dla franczyzy, niesamowicie nostalgiczny, który w piękny sposób łączy się ze współczesnością. To właśnie na ten film fani czekali od wielu dekad. I chociaż twórcy nie uniknęli kilku wpadek (nie zawsze decyzje i postępująca akcja wydają się być logiczne), to czuć w tym wszystkim pasję, serce i miłość do serii. Nie brakło także miejsca dla różnego rodzaju nawiązań oraz easter eggów. Chwalona jest obsada, a w szczególności Mckenna Grace w roli głównej – wciela się w postać wnuczki Egona Spenglera. Paul Rudd ma mieć natomiast najlepsze dialogi. Humor w filmie działa, a dla widzów przygotowano wiele fajnych niespodzianek i twistów.

Poniżej znajdziecie kilka oryginalnych tweetów.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo trafią do kin 12 listopada 2021 roku.

Źrodło: MovieWeb