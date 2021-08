Co się dzieje z filmem o Ricku Grimesie? Wyjaśnia producentka "The Walking Dead"

Od bardzo dawna nie pojawiła się żadna aktualizacja dotycząca filmowego spin-offu The Walking Dead , który opowie o Ricku Grimesie. Na jakim etapie jest produkcja? Na to pytanie stara się odpowiedzieć producentka kultowego serialu.

Przed dwoma laty w trakcie Comic-Conu zaprezentowano krótki teaser, z którego wynikało, że Andrew Lincoln powtórzy rolę Ricka Grimesa w filmie kinowym będącym spin-offem The Walking Dead. Dzięki tej produkcji fani mieli się dowiedzieć co tak naprawdę stało się z kultowym bohaterem popularnego serialu telewizyjnego. Ciszę związaną z ową produkcją postanowiła przerwać producentka serialu Gale Anne Hurd, która wyjaśniła dlaczego powrót Ricka jest tak długotrwałym procesem:

Pierwotnie w 2018 roku zapowiedziano, że Rick Grimes będzie bohaterem całej trylogii. Na razie rozwój filmu nie przebiega chyba tak, jak powinien. Podczas wirtualnego San Diego Comic-Con w zeszłym miesiącu, twórca The Walking Dead, Robert Kirkman mówił:

Chciałbym, żeby było więcej aktualizacji. Za kulisami dużo się dzieje. Wszyscy bardzo ciężko pracują, aby to wszystko było tak dobre, jak to tylko możliwe. Powiem tyle: nie chcemy złego filmu o Ricku Grimesie. Chcemy niesamowitego filmu o Ricku Grimesie, więc wszyscy za kulisami chcą być pewni, że było warto czekać i jest to tak naprawdę wyjątkowa, budująca charakter podróż Ricka Grimesa, której wszyscy chcą. Nie będziemy się spieszyć z tym tematem i upewnimy się, że jest idealne.