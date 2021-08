Wielka metamorfoza Mateusza Damięckiego - zobaczcie zwiastun filmu "Furioza" 0

Dystrybutor Kino Świat zaprezentował pierwszy oficjalny zwiastun głośnego filmu Furioza. Przed nami kilka ciekawych aktorskich metamorfoz z Mateuszem Damięckim na czele!

Mateusz Damięcki - "Furioza"

Tygodniami przygotowywali się do tych ról. Rygorystyczna dieta i wyczerpujące treningi Mateusza Damięckiego, krótka fryzura Weroniki Książkiewicz i zupełnie nowe wcielenie Mateusza Banasiuka. Do tego imponująca fizyczna forma i elektryzujące tatuaże. – czytamy w oficjalnej informacji prasowej dystrybutora Kino Świat dotyczącej filmu Furioza i premiery pierwszego zwiastuna tego intrygująco zapowiadającego się filmu.

Mateusz Damięcki, Weronika Książkiewicz, Mateusz Banasiuk, Wojciech Zieliński, Łukasz Simlat, Janusz Chabior, Szymon Bobrowski czy Sebastian Stankiewicz. To gwiazdy nowego polskiego filmu inspirowanego prawdziwymi wydarzeniami, który pokazuje świat, o którym większość z nas nie ma pojęcia. Świat kibiców – ultrasów, chuliganów i kobiet, które są z nimi w związkach. Poniżej możecie rzucić okiem na pierwszy oficjalny zwiastun produkcji.

Wydarzenie z przeszłości rozdziela losy trójki przyjaciół. Niespodziewanie w życiu Dawida (Mateusz Banasiuk), dzisiaj już lekarza, znowu pojawia się ona. Dzika (Weronika Książkiewicz) – kiedyś miłość jego życia, teraz doświadczona policjantka, składa mu propozycję nie do odrzucenia. Albo ten zostanie policyjnym informatorem i wtyczką, albo jego brat (Wojciech Zieliński) trafi do więzienia z wieloletnim wyrokiem. Przyciśnięty do muru Dawid w końcu ulega, a jego głównym celem staje się infiltracja rosnącej w siłę zorganizowanej grupy przestępczej. Trafiając w sam środek wojny o wpływy i pieniądze, będzie musiał mierzyć się z ciągłą podejrzliwością ze strony dawnego przyjaciela Goldena (Mateusz Damięcki). Wkrótce odkryje też, że świat, od którego próbował się uwolnić, wciąga go ze zdwojoną siłą.

Reżyserem filmu jest Cyprian Olencki. Furioza trafi do polskich kin już 22 października 2021 roku.

Źrodło: Kino Świat