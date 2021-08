Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Ksawery Szlenkier jako Stefan Wyszyński - zobaczcie zwiastun filmu o wojennych losach księdza, który stał się Prymasem Polski 0

Kino Świat opublikowało zwiastun filmu Wyszyński – zemsta czy przebaczenie, który opowiada nieznane szerszej publiczności losy wojenne księdza porucznika Stefana Wyszyńskiego – przyszłego Prymasa Polski. W roli głównej Ksawery Szlenkier.

fragment plakatu filmu "Wyszyński - zemsta czy przebaczenie"

Jest rok 1944, w ferworze wojny poznajemy młodego księdza Wyszyńskiego, który niedawno został mianowany kapelanem oddziału na terenie Puszczy Kampinoskiej. Równolegle działa on w powstańczym szpitalu. Wszyscy znają go tam pod pseudonimem "Radwan III". Wojenna rzeczywistość jest dla ks. Wyszyńskiego kuźnią charakteru, walką o nadzieję i miłość, szczególnie wobec nieprzyjaciół. Jak w wojennej codzienności mamy wybaczać – pyta bohater, zwracając się do Źródła swego powołania. W czasie krytycznych sytuacji takich jak rewizja szpitala przez oddziały SS czy podczas łapanki, Wyszyński staje w obliczu próby. Stara się dzielnie wspierać swoich kompanów, dodając im nadziei.

W tytułowej roli w filmie wystąpił Ksawery Szlenkier, któremu na dużym ekranie partnerują m.in.: Ida Nowakowska, Marcin Kwaśny, Adam Fidusiewicz, Agnieszka Kawiorska, Lech Dyblik oraz Małgorzata Kożuchowska jako Matka Róża Czacka.

Poniżej możecie rzucić okiem na zwiastun oraz plakat filmu Wyszyński – zemsta czy przebaczenie. Reżyserem oraz scenarzystą produkcji jest Tadeusz Syka.

Wyszyński – zemsta czy przebaczenie w kinach od 17 września.

Źrodło: Kino Świat