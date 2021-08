Będzie 2. sezon serialu ''Tajemnica zawodowa'' - ekipa jest już na planie 0

Będzie drugi sezon serialu Tajemnica zawodowa, który swoją premierę miał w lutym tego roku. Druga seria liczyć będzie dziesięć odcinków. Zdjęcia do niej rozpoczęły się w połowie lipca w Warszawie.

fotografia promująca serial ''Tajemnica zawodowa''

Główna bohaterka, 40-letnia Julia po skończonych studiach prawniczych w Warszawie wróciła w rodzinne strony, gdzie związała się z miejscowym lekarzem, chirurgiem ginekologiem – Andrzejem Żurawskim. Poświęciła się rodzinie, odkładając na bok swoje ambicje i stworzyła dom, o jakim zawsze marzyła. Jako żona i matka dwóch córek żyje w cieniu męża, aż do czasu, gdy odkrywa tajemnicę, która zburzy jej cały dotychczasowy świat. Julia jako żona, matka i prawniczka musi odłożyć na bok uczucia i stanąć w obronie swojej rodziny. Wraca do pracy jako adwokat, walcząc o dobre imię męża oraz podejmując się nowych spraw związanych z prawem medycznym. Robi to dla dzieci, ale przede wszystkim dla siebie. Dzięki nowym obowiązkom Julia odkrywa w sobie ogień i pasję, o której dawno zapomniała. Bohaterka zmienia się w walczącą o siebie i swoich klientów prawniczkę, której głód wyzwań daje jej niespożytą siłę i skuteczność.

Julia (Magdalena Różczka) uwalnia się z toksycznych więzi, jakie łączyły ją miesiącami z wiarołomnym mężem i jego kochanką. Ale wolność ma swoją cenę. Andrzej (Cezary Pazura), którego dotąd broniła, jako ojca swoich dzieci, teraz staje się jej wrogiem! Jak walczyć z kimś, kogo zna się najlepiej? Kim okaże się Kinga Górska (Anna Dereszowska), z którą dotąd Julia walczyła?

Do obsady dołączyli między innymi: Katarzyna Herman (prokurator Gabi Wolska), Dorota Chotecka (Krystyna, siostra Ewy), Mateusz Rusin (Tomasz, brat Kingi), Karolina Porcari (Hanka, lekarka) i Marcin Czarnik (komendant Piotr). Serial oparty jest na autorskim pomyśle stacji.

Data premiery 2. sezonu serialu podana zostanie niedługo. Produkcja trafi na antenę TVN i do serwisu player.pl.

Źrodło: TVN