Helios zaprasza na seanse z konkursami "Psiego patrolu"

Psi Patrol to drużyna dzielnych piesków, które wraz z chłopcem Ryderem zawsze niosą pomoc potrzebującym oraz stawiają czoło różnym zagrożeniom. Dzieci uwielbiają oglądać ich przygody, a bajka nie tylko bawi i niesie radość, ale także uczy i przekazuje pożyteczną wiedzę.

Psi Patrol Film

Psi Patrol Film to pierwszy film fabularny o drużynie Psiego Patrolu. Przeciwnik drużyny – Humdinger, zostaje burmistrzem pobliskiego Miasta Przygód i zaczyna "swoje porządki". Urzędnik wprowadza surowy zakaz – zakaz wprowadzania psów. Nie wie jednak, że najlepszy na świecie zespół ratowników ma plan, aby powstrzymać jego pomysły – wywrócenia Miasta Przygód do góry nogami. Drużyna zyskuje również nową sojuszniczkę, bystrą jamniczkę – Liberty. Uzbrojony w nowe, ekscytujące gadżety i sprzęt, Psi Patrol walczy o ocalenie mieszkańców Miasta Przygód!

Na małych kinomanów przed seansem czekać będą quizy i zagadki do rozwiązania. Na większych kinomanów będzie czekał konkurs, w którym do wygrania będą bilety do ENERGYLANDII. Zabierzecie ze sobą smartfony z dostępem do Internetu.

PSI PATROL FILM: seanse z konkursami 28 i 29 sierpnia o godzinie 12:00

Więcej informacji znajdziecie na Helios.pl

Źrodło: Helios