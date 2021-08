Scarlet Witch kontra X-Meni w "Doktor Strange 2"? 0

Wygląda na to, że tytuł drugiej części przygód Doktora Strange’a, który brzmi Multiverse of Madness nie jest przypadkowy i przede wszystkim nie kłamie. Fanów komisowych ekranizacji czeka prawdziwa jazda bez trzymanki. Oczywiście pod warunkiem, że wszystkie plotki i ploteczki staną się – nomen omen – rzeczywistością.

Elizabeth Olsen - "WandaVision"

W sieci pojawiła się bardzo ciekawa plotka, która sugeruje, że w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness dojdzie do epickiego starcia pomiędzy Wandą Maximoff, znaną również pod pseudonimem Scarlet Witch, z jakimś mutantem znanym z filmów o X-Menach. Inną możliwością jest pojedynek z członkiem Fantastycznej Czwórki. Żeby była jasność, postać ma pochodzi z uniwersum, które przez ostatnie lata było tworzone przez wytwórnię 20th Century Fox, która została jakiś czas temu wchłonięta przez Walta Disneya.

Magneto? Wolverine? Jean Grey? Profesor X? Ludzka Pochodnia? Niezależnie od tego z kim przyjdzie się zmierzyć Scarlet Witch, będzie to coś absolutnie fantastycznego z perspektywy fana Kinowego Uniwersum Marvela. Nie jest tajemnicą, że Marvel Studios zamierza pobawić się w multiwersum i to właśnie Doctor Strange in the Multiverse of Madness będzie idealnym placem zabaw. Jakiś czas temu ogłoszono plany realizacji trzeciej części przygód Deadpoola, który będzie częścią MCU, więc są spore szanse na to, że film o Strange’u wprowadzi Pyskatego Najemnika do tego świata.

Jak myślicie, kto stanie naprzeciwko Wandy w widowisku Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Źrodło: ComicBookMovie