Freida Pinto w mrocznym thrillerze Netflixa ''Wtargnięcie'' 0

Już we wrześniu na platformie Netflix zadebiutuje nowy film Wtargnięcie z Freidą Pinto, aktorką która zadebiutowała w brytyjskiej produkcji Slumdog. Milioner z ulicy. W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź tego mrocznego thrillera. Możecie zapoznać się z nią poniżej.

na zdjęciu Freida Pinto, film ''Immortals. Bogowie i herosi''

Młode małżeństwo przeprowadza się do małego miasteczka. Szczęście pary nie trwa jednak zbyt długo, bowiem do ich domu ktoś się włamuje. Mężczyzna stawia czoła niebezpiecznym bandytom, jednak zdarzenie to powoduje, iż kobieta pogrąża się w traumie. Pogłębia ją fakt, iż jej mąż wcale nie przejmuje się minionym zdarzeniem i twierdzi, że nic takiego się nie stało. To wszystko skłania ją do podejrzeń, że otaczające ją najbliższe jej osoby skrywają mroczne sekrety.

W małżonków wcielają się Freida Pinto i Logan Marshall-Green. Za reżyserię filmu odpowiada Adam Salky, który pracował na scenariuszu autorstwa Chrisa Sparlinga. Salky na swoim koncie nie ma zbyt wielu pozycji, wyreżyserował m.in. dramat Ich dwóch, ona jedna oraz należący do tego samego gatunku I Smile Back.

Premiera filmu Wtargnięcie zaplanowana jest na 22 września 2021 roku.

