''Lady of the Manor'' - zwiastun komediowego debiutu braci Long

Studio Lionsgate opublikowało pierwszą zapowiedź komedii Lady of the Manor, która jest reżyserskim debiutem braci Justina i Christiana Long.

fragment plakatu promującego film ''Lady of the Manor''

Bracia Ci odpowiadają także za scenariusz produkcji. Do tej pory oboje na swoim koncie mają komedię romantyczną Wymarzony z 2013 roku.

W rolach głównych występują Melanie Lynskey, Justin Long, Judy Greer, Ryan Phillippe i Luis Guzmán. Zdjęcia do filmu powstały w ubiegłym roku. Lady of the Manor swoją światową premierę miało w czerwcu tego roku na Gasparilla International Film Festival.

Lady of the Manor to komedia, która zawiera również wątki nadprzyrodzone. Melanie Lynskey występuje w roli Hannah, kobiety oprowadzającej po rezydencji Wadsworth Manor. Jej występ jako Lady Wadsworth nie idzie zgodnie z planem i pojawia się duch Lady, w którego wciela się Judy Greer. Informuje on Hannah, że będzie ją prześladować, dopóki ta nie zmieni swojego szalonego życia.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Jak Wam się podoba?

Premiera filmu w wybranych kinach i na Apple TV+ zaplanowana jest na 17 września 2021 roku. Potem produkcja zadebiutuje na Blu-ray i DVD.

Źrodło: ComingSoon