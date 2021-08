Aaron Pierre udzieli głosu Mufasie w prequelu ''Króla Lwa'' 0

Trwają prace nad prequelem Króla Lwa. Do obsady filmu dołączyli właśnie Kelvin Harrison Jr. i Aaron Pierre.

na zdjęciu Aaron Pierre, serial ''Krypton''

Pierre znany z serialu Krypton udzieli głosu Mufasie, a Harrison Jr. wcieli się w Skazę. Niedługo poznamy zapewne kolejne nazwiska, bowiem castingi nadal trwają.

Za reżyserię prequela Króla Lwa odpowiada Barry Jenkins, który to zamierza zgłębić mitologię kultowych postaci z oryginalnego i ukochanego przez wielu filmu Disney’a. Poznamy m.in. historię pochodzenia Mufasy oraz dowiemy się co działo się ze Skazą zanim spotkaliśmy go w Królu Lwie.

Prequel nie posiada jeszcze swojego oficjalnego tytułu. Wiadomo jednak, iż zostanie on zrealizowany tą samą techniką co nakręcony przez Jona Favreau remake z 2019 roku. W projekt zaangażowany jest Jeff Nathanson. To on odpowiada za scenariusz poprzedniego filmu, który na całym świecie zarobił ponad 1,6 mld dolarów.

Źrodło: deadline