Victoria Mahoney wyreżyseruje sequel ''The Old Guard'' 0

Rok po premierze filmu The Old Guard, który to stał się jedną z najpopularniejszych oryginalnych produkcji Netflixa, platforma pracuje nad sequelem. Wiadomo już, że za kamerą nie stanie Gina Prince-Bythewood.

na zdjęciu Charlize Theron, film ''The Old Guard''

Zaraz po ogłoszeniu powstania sequela Prince-Bythewood miała powrócić na stanowisko reżysera, jednak sukces The Old Guard otworzył jej okno na wiele nowych produkcji. Tym samym konflikty w harmonogramie zmusiły ją do rezygnacji z reżyserii sequela. Jej miejsce zajęła Victoria Mahoney, która pracowała jako reżyser drugiej ekipy przy filmie Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie.

Uwielbiam 'The Old Guard', tą historię, postacie, które miałam zaszczyt przedstawić światu. Postanowiłam nie reżyserować sequela, ale pozostanę jako producent. Zostawiam tą franczyzę w dobrych rękach. powiedziała Prince-Bythewood

O czym opowiada The Old Guard?

Pod dowództwem wojowniczki imieniem Andy (Charlize Theron),sekretna grupa najemników, których nic nie jest w stanie zabić, od stuleci walczyła o bezpieczeństwo śmiertelnego świata. Ale kiedy cały zespół zostaje zwerbowany do podjęcia nagłej misji, niesamowite zdolności jego członków zostają odkryte przez wroga. Andy i Nil, która właśnie dołączyła do szeregów grupy, muszą pomóc wyeliminować zagrożenie i stawić czoła tym, którzy za wszelką cenę chcą zawładnąć ich mocą i zbić na tym fortunę.

