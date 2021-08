''Miasteczko Salem'' - Lewis Pullman nowym Benem Mearsem 0

Gary Dauberman wyreżyseruje nową adaptację powieści Stephena Kinga Miasteczko Salem. Obecnie projekt jest na etapie kompletowania obsady. Do roli Bena Mearsa przymierzany był Jake Gyllenhaal, rola ta jednak przypadła komu innemu.

na zdjęciu Lewis Pullman, ''Top Gun: Maverick''

Nowym Benem Mearsem został Lewis Pullman, aktor znany z familijnego filmu Polegaj na mnie czy thrillera Nieznajomi: Ofiarowanie. W tym roku podziwiać będziemy go mogli u boku Toma Cruise'a w filmie Top Gun: Maverick.

Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się we wrześniu tego roku w Bostonie. Dauberman oprócz objęcia reżyserskiej funkcji, pisze także scenariusz filmu. Producentem został James Wan, który w takim kinie odnajduje się jak nikt inny.

Miasteczko Salem to klasyczny horror Stephena Kinga, który ukazał się po raz pierwszy w roku 1975. Demoniczna opowieść natychmiast przeraziła i oczarowała czytelników i stała się światowym bestsellerem. Doczekała się jak do tej pory też dwóch ekranizacji. Akcja książki toczy się w prowincjonalnym amerykańskim miasteczku, do którego powraca pisarz Ben Mears. Pragnie napisać książkę o domu, który prześladował go od dzieciństwa. Wtedy odkrywa jednak coś znacznie gorszego. Okazuje się, że jego położone na uboczu rodzinne miasteczko opanowane jest przez wampiry. Mears zrzesza grupę ludzi i wraz z nimi podejmuje nierówną walkę z istotami nocy.

Źrodło: The Hollywood Reporter