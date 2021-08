Netflix dał jednak szanse serialowi ''Turbulencje'' - będzie 4. sezon 0

Netflix ratuje kolejny serial zamknięty przez amerykańską telewizję. Po wielu tygodniach negocjacji platforma doszła wreszcie do porozumienia z Warner Bros. TV. Serwis złożył już zamówienie na czwarty sezon serialu Turbulencje, który ostatecznie zakończy rozpoczętą historię pasażerów niezwykłego lotu.

fragment plakatu promującego serial ''Turbulencje''

Ogłoszenie nastąpiło wczoraj, tj. 28 sierpnia, co jest ciekawym zbiegiem okoliczności, bowiem data w USA zapisywana jest jako 8/28, co daje nam skojarzenie z lotem 828, o którym opowiada serial.

Czwarty sezon ma być dłuższy niż trzy wcześniejsze. Składać będzie się z 20 odcinków. Prawdopodobnie nie zadebiutują one od razu, tylko jak w takim przypadku, Netflix podzieli premierę finałowego sezonu na części.

O sukcesie negocjacji w dużej mierze zdecydowała akcja fanów produkcji #SaveManifest zorganizowana na Twitterze, w którą włączyli się także twórcy i obsada. Jej efektem był wielki wzrost oglądalności serialu na Netflixie w USA, co dało włodarzom serwisu do myślenia i zmotywowało ich do przeanalizowania możliwości zakupu praw do serialu raz jeszcze.

Do swoich ról powrócą Josh Dallas i Melissa Roxburgh, którzy to podpisali już umowy na ostatni sezon. Pozostała obsada prowadzi jeszcze negocjacje w tej sprawie.

Dzięki przejęciu praw do serialu przez Netflix, dotychczasowe trzy sezony serialu trafią na rynki całego świata, a nie jak do tej pory dostępne były tylko w USA.

O co chodzi w serialu Turbulencje?

Załoga i pasażerowie lotu 828 czują ulgę, kiedy ich samolot ląduje na lotnisku po normalnej, ale pełnej turbulencji podróży. Szybko odkrywają jednak z niedowierzaniem, że w kilka godzin od ich startu świat zestarzał się o pięć lat. W tym czasie ich rodziny, przyjaciele i koledzy byli pewni, że odbywająca międzykontynentalny lot maszyna zaginęła gdzieś na morzu. Po przeżyciu żałoby – w przekonaniu, że ich najbliżsi odeszli – zaczęli układać sobie nowe życie. Oszołomieni pasażerowie lotu uświadamiają sobie, że dostali od opatrzności drugą szansę. Okazuje się też, że za ich zniknięciem może kryć się większa tajemnica. Niektórzy z ocalałych zaczynają rozumieć, że ich przeznaczeniem jest dokonać czegoś znacznie większego, niż im się kiedykolwiek wydawało.

