Zakończono prace na planie 3. sezonu ''The Umbrella Academy'' 0

Po siedmiu miesiącach intensywnych prac na planie trzeciego sezonu serialu The Umbrella Academy, członkowie obsady ogłosili koniec zdjęć.

fotografia promująca serial ''The Umbrella Academy''

Na oficjalnej stronie serialu na Twitterze pojawiło się wideo ukazujące radość obsady z ukończenia produkcji trzeciego sezonu. Na filmiku widzimy m.in. Elliota Page'a, Toma Hoppera i Aidan Gallagher.

Trzeci sezon podobnie jak dwa poprzednie, trafi na platformę Netflix. Składać będzie się on z 10 godzinnych odcinków.

Sezon trzeci wprowadzi kilka nowych postaci, które należą do Sparrow Academy. Będą to: Justin H. Min jako Ben, Justin Cornwell jako Marcus, Britne Oldford jako Fei, Jake Epstein jako Aplhonso, Genesis Rodriguez jako Sloane i Cazzie David jako Jayme oraz kostka zasiewająca egzystencjalny lęk.

Opis drugiego sezonu The Umbrella Academy.

Pięć ostrzegał swoją rodzinę (wiele razy), że użycie jego mocy do ucieczki przed apokalipsą wywołaną przez Vanyę w 2019 roku było ryzykownym pomysłem. No i miał rację — rodzeństwo zostało rozrzucone w czasie na przestrzeni trzech lat od 1960 roku, wokół Dallas w stanie Teksas. Po utknięciu w przeszłości niektórzy z nich — przekonani, że są jedynymi ocalałymi — zaczynają budować nowe życie. Pięć ląduje jako ostatni, w samym środku katastrofy atomowej, która — uwaga, spojler! — jest skutkiem zakłócenia linii czasu przez grupę (czy to déjà vu?). Teraz Akademia musi się jakimś sposobem znowu zebrać, odkryć, co wywołało katastrofę, zapobiec jej, a później powrócić do teraźniejszości, żeby nie dopuścić do drugiej apokalipsy — unikając przy tym zamachów ze strony trójki bezlitosnych zabójców ze Szwecji. Luzik, wszystko pójdzie jak z płatka.

Źrodło: Twitter