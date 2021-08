''Akademia wampirów'' - poznajcie obsadę nowego serialu Peacock 0

Jak wiadomo platforma Peacock zamówiła serial 'Akademia wampirów', który to będzie adaptacją serii młodzieżowych powieści autorstwa Richelle Mead. Za jego powstanie odpowiada Julie Plec, twórczyni Pamiętników wampirów, The Originals oraz Wampiry: Dziedzictwo, także doświadczenie w wampirycznej tematyce ma ona nad wyraz duże. Projekt jest obecnie na etapie kompletowania obsady. Pierwsze wyłonione nazwiska możecie poznać w dalszej części artykułu.

na zdjęciu Sisi Stringer, film ''Mortal Kombat''

W głównych rolach zobaczymy Sisi Stringer, która wcieli się w Rose Hathaway – Dhampira, hybrydę człowieka i wampira, uczącą się na strażnika chroniącego członków królewskich rodów uczęszczających do akademii oraz Danielę Nieves jako Lissę Dragomir – księżniczkę należącą do Moroi, wampirów królewskich, ale śmiertelnych, dlatego potrzebujących strażników.

W pozostałej obsadzie znajdują się:

Tytułowa akademia to tajemna szkoła z internatem, w której uczą się członkowie królewskich rodzin oraz trenują hybrydy, aby móc chronić ich przed dzikimi wampirami zwanymi strzygami, które chcą zniszczyć królewskie rody. Główne bohaterki to Lissa i Rosa, kobiety należące do dwóch różnych światów, które łączy wielka przyjaźń.

Serial Peacock nie jest pierwszą adaptacją powieści Mead. W 2014 roku wyszedł film Akademia wampirów, który opierał się na pierwszej książce z serii.

Źrodło: ComingSoon