''Człowiek rakieta'' powróci po 30 latach - nowy film powstaje dla Disney+ 0

Dokładnie 30 lat temu swoją premierę miał film Człowiek rakieta. Nie uzyskał on wielkiego kasowego sukcesu, ale zyskał miano kultowego. Teraz po latach Disney+ planuje przywrócić do życia bohatera odgrywanego w oryginale przez Billy'ego Campbella.

fragment plakatu promującego film ''Człowiek rakieta''

Projekt nad którym pracuje Disney nosi tytuł The Return of the Rocketeer. Film ten nie trafi do kin, trafi jedynie na wspomnianą wyżej platformę.

Za produkcję odpowiedzą David i Jessica Oyelowo za pośrednictwem swojej firmy Yoruba Saxon. David pojawi się również na ekranie, rola jaką zagra nie została jednak ujawniona. Małżonkowie niedawno podpisali umowę z Disney’em i projekt ten jest pierwszym powstającym w jej ramach.

Scenariusz filmu napisze Ed Ricourt. Według nieoficjalnych źródeł jego fabuła skupi się na emerytowanym lotniku Tuskegee, który odnajduje rakietowy plecak, z którego korzystał Cliff.

Za oryginalny film odpowiada Joe Johnston. Jest on adaptacją graficznej powieści Dave’a Stevensa. Młody pilot napotyka prototypowy plecak odrzutowy, który pozwala mu wzbić się wysoko w niebo i stać się zamaskowanym bohaterem.

Co sądzicie o tym pomyśle? Reaktywacja Człowieka rakiety jest potrzebna?

Źrodło: deadline