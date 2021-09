Agent 007 w akcji na finałowym zwiastunie "Nie czas umierać" 1

Dystrybutor udostępnił ostateczną zapowiedź nowych przygód agenta Jamesa Bonda zatytułowanych Nie czas umierać. Wygląda na to, że w końcu doczekamy się premiery filmu, w którym Daniel Craig ostatni raz zaprezentuje się nam jako agent 007.

fragment plakatu filmu "Nie czas umierać"

W nowym zwiastunie możemy podejrzeć nowego agenta 007 w akcji. W filmie ujawniono, że Bond odszedł na emeryturę z MI6, co doprowadziło do tego, że jego następczyni, Nomi (Lashana Lynch), została nowym agentem 007. Najwyraźniej przejście na emeryturę nie jest czymś łatwym dla Jamesa, ponieważ czeka go ostatnia wielka misja. Ta historia trochę naśladuje prawdziwe wydarzenia, ponieważ Craig wcześniej przeszedł na emeryturę z roli Jamesa Bonda przed Nie czas umierać, tylko po to, by później zgodzić się na powrót.

Dodajmy także, że Nie czas umierać będzie najdroższym filmem w historii franczyzy o Agencie 007. Z informacji, które zostały po raz ostatni publicznie zgłoszone do Companies House wynikało, że koszt produkcji filmu wzrósł ze 199,5 mln funtów do 214 mln. Dzisiaj budżet ma już wynosić 226 mln funtów, co w przeliczeniu na dolary amerykańskie daje nam około 313 mln. Taki stan rzeczy spowodowany jest ciągłym przekładaniem daty premiery oraz naliczaniem odsetek.

Film trafi do kin w październiku.

Źrodło: movieweb.com