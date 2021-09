Młody taksówkarz w wirze walki wampirycznych plemion - pierwsze zdjęcia z filmu ''Night Teeth'' 0

Już w październiku na platformie Netflix zadebiutuje młodzieżowy horror 'Night Teeth'. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia promujące produkcję. Możecie zobaczyć je poniżej.

fotografia promująca film ''Night Teeth''

Produkcja ta to idealna propozycja dla fanów wampirzych i survivalowych klimatów. Główny bohater to trochę zdziwaczały student Benny, który nocami dorabia sobie jako jednonocny szofer. Pewna noc zmieni jednak jego życie na zawsze. Dostaje zlecenie wożenia dwóch młodych dziewczyn po Los Angeles. Te pragną spędzić bardzo imprezową noc. Kobiety szybko jednak okazują się mieć wobec niego swoje własne, krwiste plany. Benny wbrew własnej woli wciągnięty zostaje w sam środek potajemnej wojny, w której to rywalizujące ze sobą różne plemiona wampirów stają przeciw obrońcą ludzkiego świata, na czele których stoi brat Benny’ego. Ten nie cofnie się przed niczym, aby zniszczyć krwiopijców. Benny przed zbliżającym się nieuchronnie wschodem słońca musi zdecydować pomiędzy strachem, a pokusą przygody i chęcią uratowania Miasta Aniołów.

W obsadzie Night Teeth znajdują się Sydney Sweeney, Megan Fox, Debby Ryan, Jorge Lendeborg Jr., Lucy Fry, Raúl Castillo, Alfie Allen i Alexander Ludwig. Za reżyserię horroru odpowiada Adam Randall, który pracował na scenariuszu autorstwa Brenta Dillona.

Premiera filmu zaplanowana jest na 20 października 2021 roku.

