Koniec zdjęć do filmu ''Shazam! Fury of the Gods'' 0

Zaledwie trzy miesiące trwały prace na planie sequela hitowego superbohaterskiego filmu z 2019 roku Shazam!. Reżyser produkcji David F. Sandberg ogłosił dzisiaj w mediach społecznościowych koniec zdjęć.

na zdjęciu Zachary Levi i Jack Dylan Grazer, film ''Shazam!''

Wpis opublikowany na Twitterze opatrzony został filmowym klapsem. Pierwszy materiał filmowy, prawdopodobnie zza kulis zobaczymy w przyszłym miesiącu podczas DC FanDome. Na zwiastun z pewnością przyjdzie nam poczekać do przyszłego roku.

Obecnie Warner Bros. Pictures nie zdradza szczegółów odnośnie fabuły kontynuacji. Wiemy jedynie, iż Shazam i jego przyjaciele zmierzą się z nowymi złoczyńcami. Będą to nikczemne córki Atlasa, które sportretują Helen Mirren, Lucy Liu i Rachel Zegler. W roli tytułowego superbohatera powróci Zachary Levi.

Premiera sequela zaplanowana jest na 2 czerwca 2023 roku.

A poniżej przypominamy fabułę pierwszego filmu o Shazamie.

Każdy ma w sobie superbohatera. Potrzeba jedynie odrobinę magii, aby go wydobyć. W przypadku Billy’ego Batsona wystarczy wypowiedzieć jedno słowo — SHAZAM. Wówczas nastolatek zmienia się w dorosłego superbohatera Shazama, a wszystko za sprawą starożytnego czarodzieja. Shazam, który w głębi duszy nadal jest dzieckiem — choć zamkniętym w umięśnionym ciele herosa — wykorzystuje swoją dorosłą powłokę tak, jak zrobiłby to każdy nastolatek z supermocami — do zabawy! Czy umie latać? Czy może prześwietlać wzrokiem? Czy potrafi ciskać piorunami? Czy może się nie pojawić na sprawdzianie z WOS-u? Shazam poznaje swoje możliwości i ograniczenia z radosnym nieskrępowaniem dziecka. Jednak będzie zmuszony szybko okiełznać supermoce, aby stawić czoła zabójczym siłom zła kontrolowanym przez dr Thaddeusa Sivanę.

