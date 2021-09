Gry dla dzieci mogą być niebezpieczne - zwiastun serialu ''Squid Game'' 0

Netflix prezentuje zapowiedź nowego serialu prosto z Korei Południowej. To thriller 'Squid Game', w którym to niewinne gry dla dzieci stają się śmiercionośną rozgrywką.

fragment plakatu promującego serial ''Squid Game''

Ponad 450 osób dostaje tajemnicze zaproszenie do udziału w grze. Po zgłoszeniu się na miejsce, zostają uśpieni i budzą się w miejscu, którego nigdy do tej pory nie widzieli. Ci co wysłali zaproszenia informują ich, że zostali wybrani, ponieważ są spłukani i nie mają nic do stracenia, a tu wygrać mogą wielką sumę pieniędzy, aż 45,6 miliarda wonów. Jedyne co muszą zrobić to zagrać w serię gier dla dzieci, wśród których znajdują się m.in. Red Light, Green Light. Kusząca perspektywa wielkiej wygranej powoduje, iż chętnych nie brakuje. Szybko jednak okazuje się, iż zasady są o wiele bardziej rygorystyczne niż w typowej dziecinnej grze, a przegrana i decyzja o wycofaniu wiążą się ze śmiercią.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Za reżyserię i scenariusz serialu odpowiada Hwang Dong-hyuka. Produkcja łudząco przypomina japońską produkcję, która również znajduje się na Netflixie – Alice in Borderland, tu jednak z pewnością będzie bardziej kolorowo.

Premiera serialu Squid Game już 17 września 2021 roku.

Źrodło: Netflix